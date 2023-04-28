Mithat Sancar: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta HDP’yi Meclis’te ziyaret etmişti. Görüşme sonrası taraflardan ‘sorunların çözümü Meclis’te’ vurgusu gelmişti. Görüşmeden iki gün sonra HDP’nin de dahil olduğu emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurmuştu.

Doğrudan bir açıklama gelmese de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “En demokrat adayın hangisi olduğunu insanlarımız, halkımız biliyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nu işaret etmişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Mithat Sancar, ‘tek adam rejimine son verme’ amacıyla Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi. Sancar, “Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bunun Türkiye’de demokratik dönüşüme giden yolda önemli adım olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sancar, bu destekten ötürü Kılıçdaroğlu’ndan taleplerinin olmadığını da ekledi.