‘Millet ittifakı’nın belediye başkanlarından İBB’ye destek: Haksızlık hepimize

‘Millet İttifakı’na mensup CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı, ‘Ankara buluşması’nın ardından ortak açıklama yayınlayarak İçişleri Bakanlığı’nın ‘teftiş ettiği’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) destek verdi: “Yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz.”

Fotoğraf: İBB

İçişleri Bakanlığı, İBB’ye ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, “Bunları tespit etmiş bakan. Yerinde oturuyor, basın önünde gevrek gevrek bunları söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu an” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmıştı.

10 büyükşehir belediye başkanı, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıldönümünde başkentte bir araya geldi. Başkanlar, üç gün boyunca ortak akıl masalarında beyin fırtınası yaptı.

‘Belediyeler üzerinden kirli siyaset üretilme çabası’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2,5 yıl boyunca, belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan belediyelerimiz üzerinden, sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır. Gelinen noktada; vatandaşlarımızı ayırt etmeden hizmet eden belediyelerimize ayrımcılık yapıldığı, millet iradesiyle seçilen bizlere, devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden, baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır.

‘Hizmet azmimiz perçinlenecek’

Milletimizin bilmesini isteriz ki; İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında, tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı Belediye Başkanları olarak, bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu güçlü irade, baskılardan bırakın yılmayı, aksine her zorlukta daha da güçlenecek ve vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir.“

Açıklamada, ekonomik zorluklar ve kurdaki değişimlere de dikkat çekilerek belediyelerin zararının tazmin edilmesi için adım atılması istendi: “Vatandaşlarımızdan büyük destek gören hizmetlerimiz özellikle bu yılın son aylarında zirveye çıkan ekonomik zorluklara rağmen ara vermeden sürdürülmüştür. Kurdaki ani ve büyük değişimler ile ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki yıl için mali yüklerimiz şimdiden artmıştır. Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen bu zorlu mali koşullar kurumlarımızı da etkilemektedir. Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır.”

‘Gelir ‘millet ittifakı’ndan, kaynak ‘cumhur ittifakı’na’

Hükümet tarafından dile getirilen, “Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden başkanlar şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Belediyeler Birliği’nin gelirinin yarıdan fazlasını, millet ittifakı belediyelerinin sağlarken kaynaklarının büyük kısmını cumhur ittifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarmasının adaletsiz bir vakıadır. Birçok belediyemiz, kamu bankalarından ve İller Bankası’ndan kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır. Gelir kalemlerinin büyük bir kısmını belediyelerimizin oluşturmasına rağmen, bütçesi valilikler tarafından yönetilen ‘Kalkınma Ajansları’nın gider kalemlerinden kurumlarımız etkin olarak faydalanamamaktadır. Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir.”

Eşit mesade değil sadece mesafe

Başkanlar, ‘eşit mesafe’ değil, sadece ‘mesafe’yle sürecin yürütüldüğü ve mesafenin, ‘millet ittifakı’ belediyeleri olmaları sebebiyle gittikçe açıldığının altını çizdi.

Toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kentinde ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazeretli olarak yer alamadı.