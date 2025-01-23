Meral Akşener'in danışmanı: Cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiası tamamen yalan

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olacağı iddialarına Akşener’in danışmanından yanıt geldi: “Yanlış bile değil, tamamen yalan.”

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Sözcü TV’den gazeteci Fatih Portakal dün yayında önemli bir kulis bilgisi aldığını belirterek, Meral Akşener’in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etmişti.

Portakal şöyle konuşmuştu: “İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener’in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti’nin büyük kongresi 23 Şubat’ta ve Mart’ta yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak.”

Euronews Türkçe‘ye konuşan Akşener’in danışmanı, eski İYİ Parti liderinin ‘siyaseti bıraktığını’ ve cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Danışman, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı” dedi ve şöyle devam etti: “Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok.”

Akşener liderliğindeki İYİ Parti, 31 Mart’taki yerel seçimlerde yüzde 3,77 oy toplamış ve genel sıralamada altıncı parti olmuştu.

Akşener, Nisan 2024’teyse kurultay kararı aldığını ve yeniden aday olmayacağını söylemişti.

Gelişmelerin ardından Haziran 2024’te Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 40 dakikalık bir görüşme yapan Akşener, sonrasında görüşmeye dair bir açıklama yapmamıştı.