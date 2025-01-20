İYİ Parti'de iki istifa daha

Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın ardından iki belediye başkanı daha İYİ Parti’den istifa etti.

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Karaman istifa kararını ‘millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği‘ olarak aldığını açıklamış, ‘kendisine inananların güvenini boşa çıkarmayacağını’ söylemişti.

İYİ Parti’den istifalar iki belediye başkanıyla devam etti.

Isparta’nın Gelendost ilçe belediye başkanı Mustafa Özmen ve Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçe belediye başkanı Yemliha Göktaş istifalarını açıkladı.

‘İlçemiz adına en doğru olanı…’

Özmen X‘ten şu açıklamayı yaptı:

* Gelendost’a hizmet etme onurunu yaşadığım bu süreçte, sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştım. Görev sürem boyunca ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.

* Ancak bugün Gelendost’un geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

* Bu kararı alırken ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına en doğru olanı yapmaya özen gösterdim.

* Söz konusu vatansa siyasi tercihler farklılık gösterebilir ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı çok daha fazla güçlenecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm teşkilat mensuplarına ve bana destek olan tüm Gelendost halkına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Gelendost’umuzu daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır.

‘Çağlayancerit’in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına’

Göktaş’ın X‘teki açıklamasıysa şöyle:

* Bugün Çağlayancerit’imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

* Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit’in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim.

* Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerime teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.