Kürşad Zorlu, İYİ Parti’den istifa etti

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: İYİ Parti

Zorlu’nun X‘teki ‘Veda vakti’ başlıklı açıklaması şöyle:

* Aziz milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm.

* Bu hedef ve şuurla davete icabet ederek 19 Kasım 2022’de İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere 27 Nisan 2024’te gerçekleştirdiğimiz 5’inci Olağanüstü Kurultay’la partimiz rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır.

‘Ortak hedefe ilerleme imkanı kaybedildi’

* Aradan geçen sekiz aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.

‘Yeniden yola revan olma vakti’

* Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti’yle olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

* Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla.