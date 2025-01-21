İYİ Parti'den istifa etmişti: Kürşat Zorlu, AKP'ye katıldı

İYİ Parti’den istifa eden Ankara milletvekili Kürşat Zorlu, AKP’ye katıldı.

Zorlu’ya rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

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Ardından AKP Ankara İl Kongresi’nde söz alan Zorlu şöyle konuştu:

“Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum.

Sayın cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.”

Zorlu, 2 Ocak’ta İYİ Parti’den istifa etmişti.