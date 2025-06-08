Meral Akşener, Ferdi Zeyrek'e acil şifalar diledi

İYİ Parti’nin kurucusu Meral Akşener, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e sosyal medya hesabından acil şifalar diledi.

Fotoğraf: AA

Akşener X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 8, 2025

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.