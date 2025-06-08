Başhekim Topçu: Ferdi Zeyrek'in durumu stabil

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in son durumuna ilişkin konuşan hastane başhekimi İsmet Topçu “Durumu stabil” dedi.

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Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimi Topçu gazetecilerden gelen “Ferdi Zeyrek’in durumu düne göre nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Stabil. Bu süreç anbean değişebilir. Bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Şu an ekip 24 saat sürekli başındalar. Ekip devam ediyor tedavi için.”

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.