Ferdi Zeyrek'in evinde ilk inceleme: EMO başkanı ilk bulguları açıkladı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapıldığı havuzla ilgili ilk bulguları açıkladı.

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Ulutaş’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

* Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

* İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in genel durumunun kritik olduğunu açıkladı.