Başhekimden Ferdi Zeyrek açıklaması: Genel durumu kritik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fotoğraf: Ferdi Zeyrek / X

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

* Yoğun bakıma alınma sürecinde Ferdi Zeyrek’in kalp, akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. Bu saat itibarıyla da yanıt devam ediyor, güzel bir yanıt aldık.

* İdrar çıkışlarıyla ilgili sıkıntı vardı. Bu konuyla alakalı diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışı saplandı. Bunlar tabi iyi gelişmeler. Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir. Genel durumu kritik. Bütün işlemler kumrumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor. Tüm hastanemizde ekip halinde başkanımız için tedaviyi yürütüyor.

* Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanıyor.

* Tedavisi devam ediyor, net bir şey söylemek doğru olmaz. Değişmeler olabilir, durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelmiş olması bizler için sevindirici gelişme. Tedavimiz devam edecek.

* Yarın itibariyle saat 11 gibi basın açıklamasında durum değişikliği olursa bilgi vereceğiz. Arada farklı bir gelişme olursa sizlere bilgilendirme yapacağız. Şu an tedavisi devam ediyor, net bir şey demek çok doğru olmaz. Gelişmeler olabilir durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek.