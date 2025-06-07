Ferdi Zeyrek'in konuşması gündem oldu: Manisa ilk kez bütçede fazla verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in görevinin birinci yılındaki konuşması gündem oldu. Zeyrek “2024’te 985 milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıtta 1,5 milyon ton tasarruf sağladık” demişti.

Fotoğraf: Ferdi Zeyrek / X

Dün gece Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Durumu ağır olan belediye başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zeyrek’in tedavisi devam ederken sosyal medyada belediye başkanının görevinin ilk yılında Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’ya söyledikleri gündem oldu.

Manisa’da bütçenin ilk kez fazla verdiğini belirten belediye başkanı şunları söylemişti:

* 2024’te 985 Milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıt giderlerinde 1,5 milyon Litre tasarruf sağladık.

* Bu başarı tesadüf değil, israfa son veren, hesabını bilen, şeffaf ve liyakata dayalı bir yönetimin eseridir.

* Biz tasarrufla hizmetin bir arada olabileceğini kanıtlıyoruz. Çünkü artık bu şehirde yönetim anlayışı değişti.