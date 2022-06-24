Marmaris’te yangın çıkardığını söyleyen kişi tutuklandı: Babasına kızıp izmarit atmış

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Yangın 22 Haziran akşamı saat 20:00’de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda başlamıştı.

Yangının başladığı Küfre Koyu’nda, yanında iki benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.A. yangını ailevi sorunlar yaşadığı için çıkarmış. İfadesinde babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve babası tarafından dışlandığını belirterek, üç ayrı noktaya sigara izmariti attığını söyledi.