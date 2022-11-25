Mahkeme valilik kararını iptal etti: ‘Polis amiri Hanifi Zengin soruşturulmalı’

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, gazetecilere saldıran, tehdit ve hakaret eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında soruşturma izni verilmemesine dair valilik kararını iptal ederek, soruşturma başlatılmasını istedi.

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Zengin hakkında Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anlar Reuters objektiflerine yansıyınca kadın hakları örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu. Polis şefi, aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırmıştı.

Zengin, son olarak sağlık emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere saldırı ve tehditleriyle gündeme gelmişti.

Polis şefi hakkında 11 kişinin avukatları aracılığıyla başvurusu sonrası soruşturma başlatılmış, İstanbul Valiliği Zengin hakkında, ‘iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil bulunmadığı’ iddiasıyla soruşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

‘İdari izne bağlanmasına gerek yok’

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre mahkeme, MLSA Hukuk Birimi’nin iki ayrı suç duyurusuna yönelik İstanbul Valiliğinin verdiği “Soruşturma izni yok” kararlarını 9 Kasım tarihinde kaldırdı.

Şikayetçilerin isnat ettiği suçlarla ilgili olarak Zengin hakkında ceza soruşturması yapılmasının ‘idari izne bağlanmasına gerek bulunmadığını’ belirten mahkeme, ‘ilgili hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılmak üzere’ dosyanın İstanbul başsavcılığına gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Av. Veysel Ok: Mahkeme, emsal bir karar verdi

Kararlarla ilgili konuşan MLSA Eş-Direktörü Avukat Veysel Ok, şunları dedi: “Son dönemlerde toplumsal gösterilerde ana figür olan Hanifi Zengin hakkında İdare Mahkemesi emsal bir karar verdi. Mahkeme, İstanbul Valiliğinin, kamu görevlilerinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili araştırma yapmaksızın soruşturma izni vermemesine ve bu yaklaşımı idari pratik haline getirmesine ‘Dur’ dedi.

Özellikle gazetecilere yönelik şiddet söz konusu olduğunda, Valilik kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermiyor. Bu kararla beraber soruşturma başlayacak. Toplantı, gösteri ve yürüyüş özgürlüğü ile ifade özgürlüğü açısından çok önemli olan bu soruşturma, kamuoyu tarafından takip edildiği takdirde örnek bir dava oluşturacaktır inancındayım.”