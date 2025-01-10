Madımak sanıklarının avukatıydı: Yeni Yol’un genel başkanı Mümtaz Akıncı

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerince kurulan ‘Yeni Yol’ grubunun liderliğine eski Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Celal Mümtaz Akıncı getirildi.

Akıncı, 1993’teki Madımak Katliamı’na dair davada bazı sanıkların avukatıydı.

Mümtaz Akıncı. Fotoğraf: anayasa.gov

Üç parti Meclis’te ortak grup için ‘çatı parti’ kurulmasında anlaşmıştı.

Kurulacak partiye ‘Yeni Yol adı verilmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün ‘yeni yapılanma’nın genel başkanının Mümtaz Akıncı olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Dün üç partinin genel başkanları olarak yeni yapılanmanın detayları konusunda mutabakata vardık. Kurucular kurulu kuruluşla ilgili dilekçeyi İçişleri Bakanlığına teslim etti. Böylece tüzel kişilik kurulmuş oldu. Genel başkan yardımcımız Mümtaz Akıncı yeni yapılanmanın genel başkanı oldu.

Bu yeni yapı bu aşamada Meclis çatısı altında üç partinin çalışmalarının bir grup faaliyeti olarak yürümesini sağlayacak. Avrupa Parlamentosu’na baktığımızda aslında farklı partilerin bir araya gelip grup oluşturması mümkün. Bu, Türkiye’de, siyasi tarihimizde bir ilk.”

Madımak sanıklarının avukatıydı

Çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan ve düşünür ve iki otel çalışanının 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava zaman aşımına uğraması nedeniyle 2016’da Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde AYM’ye atanmış Akıncı da o sıralar dosyanın emanet edildiği AYM üyelerinden biriydi.

Tam da o günlerde Akıncı’nın, bazı sanıkların avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Agos‘un haberine göre Akıncı, katliam sırasında aktif rolü olan birçok ismin avukatıydı.

Avukat Şenal Sarıhan, Agos’a şunları söylemişti:

“Bir avukat arkadaşımızın yaptığı araştırma bana ulaştı. Bu araştırmaya göre Celal Mümtaz Akıncı, Sivas katliamı davasının birinci aşamasında kimi sanıkların avukatlığını yapmış. Özellikle oteldeki perdelerin yakılması, otelin yanması konularında çok aktif rolü olan Ali Kurt, Cafer Kaya Soykök, Tufan Caymaz gibi isimlerin avukatlığını yapmış.

Doğal olarak bir avukat birçok insanın davasını alabilir. Ama sonuç olarak siz eğer iki tarafın menfaati uyuşmuyor ve menfaatleri uyuşmayan taraflara avukatlık yapmışsanız, yargıçlık yapamazsınız. Çünkü bu adaletin sağlanmasındaki ‘korunan menfaate’ gölge düşürür”

2022 Ocak’ta AYM üyeliğinden yaş haddinden emekli olan Akıncı, aynı yılın ekiminde DEVA Partisi’ne katılmıştı.