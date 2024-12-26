DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifasını duyurdu.

Mustafa Yeneroğlu. Fotoğraf: AA

Mustafa Yeneroğlu, istifasını X hesabından açıkladı. İstifa kararını 2 Aralık’ta Genel Başkan Ali Babacan’a sunduğunu ve 26 Aralık’ta da TBMM Başkanlığı’na ilettiğini söyledi.

Yeneroğlu paylaşımında partisinin toplumla etkili bir iletişim kuramaması, kurumsallaşamaması ve hedeflenen siyasal söylemi üretememesi gibi sorunlarının, bu ideallerden uzaklaşmasına yol açtığını söyledi. Ayrıca DEVA Partisi’nin Mart 2024’teki yüzde 0,41 oy oranının ardından ‘kabul edilemez bir atalet sürecine’ girdiğini belirtti.

Yeneroğlu, Ekim 2019’da AKP’den istifa etmiş, sonrasında DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer almış ve 2023’teki genel seçimlerde de CHP listesinden İstanbul 3’üncü Bölge adayı olarak milletvekili seçilmişti.