Gelecek Partisi'nde istifa: Meclis grubu düştü

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa etti. Meclis’teki Saadet-Gelecek ortak grubu düştü.

Fotoğraf: X / @mnedimyamali

Daha önce AKP’ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Yamalı, X‘teki paylaşımında kararının nedenine dair herhangi bir gerekçe yazmadı:

“Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel başkanım sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Oda TV‘de yer alan habere göre Yamalı, AKP’ye geçeceği iddialarına şöyle yanıt vermişti: “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu’yla hep birlikte geçeriz.”

AA’nın haberine göre Yamalı yoluna bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edecek.

Yamalı, TBMM Başkanlığı’na istifa dilekçesini sunmasının ardından Saadet-Gelecek ortak grubundan ayrılacak. Grubun milletvekili sayısı 19’a düşecek.

İçtüzüğe göre partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis’te grup kurma hakkına sahip oluyor.





