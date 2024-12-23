Davutoğlu'ndan 'Erdoğan sonrası' yanıtı: AK Parti içinde toparlanmaya varım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ‘büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç olduğunu’ söyleyip ekledi: “Bu AK Parti içinde olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım.”

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Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası ‘ruh bakımından AKP’den hiç kopmadığını’ söyleyen Davutoğlu, bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası için konuştu ve ‘büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç olduğunu’ söyledi.

T24‘ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Davutoğlu’nun sorulara yanıtları şöyle:

‘Erdoğan sonrası’ diye düşünülen tarih nedir peki?

* Her an. Yani bir seçim olur. Allah muhafaza ben de vefat edebilirim. İnsanoğlu bu. 22- 23 senelik dönemden sonra ne olacağı konuşulmalıdır da. Bakın tek parti dönemi dediğimiz 1923- 1946, kaç yıl? 22 yıl. Öyle bir dönemden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden sağlıklı bir alternatifi çıkaramadığı için Demokrat Parti çıktı. Yine kendi içinden çıktı ama başka bir parti olarak çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini dönüştüremedi. Atatürk’ün erken vefatı da bir etki yaptı belki. Ama nihayetinde böyle dönemlerden sonrasının ne o lidere, o partiye destek verenlerin en temel sorusudur.

İçerde böyle bir tartışma varsa neden çıkıp dışarda da konuşmuyorlar?

* Daha önce bu işe niyetlenenler siyasetin sınavından geçemediler diyebilirsin mesela. Ama nihayetinde bu soru Tayyip Erdoğan’la ilgili bir soru değil.

* Özal sonrası merkez sahanın toparlanmasına ilişkin tartışmaya benzer bir tartışmadan bahsediyoruz. Bugün muhafazakâr kesimdeki herkes bu soruyu tartışacak, seçim yapacak. AK Parti seçim performansını kendi geleceği açısından değerlendirecek.

* Ve herkes bir arayış içine girecek. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben “O harekete destek vermeye hazırım” diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım.



