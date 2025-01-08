‘Çatı grup’ çatırdattı: Bir vekil daha DEVA’dan istifa etti

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi’nden istifa etti.

Selma Aliye Kavaf (solda). Fotoğraf: Wikimedia Commons

Kavaf istifa kararına gerekçe olarak Meclis’te ortak grup kurmak için DEVA Partisi’nin Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle birleşme ihtimalini gösterdi.

Dün de aynı gerekçeyle Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın istifa etmişti.

Kavaf’ın X‘teki açıklaması:

* Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.

* Ancak gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.

‘Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında devam edeceğim’

* Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.

* Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.

* Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Aralık 2024’te DEVA Partisi’nden istifa etmişti.

İstifalarla DEVA Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 10’a düştü.