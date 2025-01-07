Burak Dalgın, DEVA’dan istifa etti: Parti çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi’nden istifa etti.

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Dalgın istifa kararına gerekçe olarak Meclis’te ortak grup kurmak için DEVA Partisi’nin Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle birleşme ihtimalini gösterdi.

Dalgın’ın X‘teki açıklaması şöyle:

* DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor.

* Sayın Ali Babacan başta son beş yılda reel/ sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

* DEVA Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi.

* Halbuki aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekimdeki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.

* DEVA’nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız;

Vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak

Türkiye’yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak

Bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.

* Türkiye’mizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim.

* Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre’nin dediği gibi: “Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası.”

‘CHP’ye katılacak’

Gazeteci Hilal Köylü’yse X‘ten Dalgın’ın CHP’ye katılacağını yazdı.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Aralık 2024’te DEVA Partisi’nden istifa etmişti.