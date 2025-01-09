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Yaramazlara biraz batar!

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri birleşiyor: ‘Yeni Yol’

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ‘Yeni Yol’ adıyla birleşecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Fotoğraflar: AA

Anka‘nın haberine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan akşam saatlerinde buluşarak ortak grupla ilgili çalışmaları tamamladı.


Meclis’te ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin ‘Yeni Yol’ olmasına karar verildi.

Arıkan da, Sözcü TV’de katıldığı programda partinin adının ‘Yeni Yol’ olacağını doğruladı.

‘Yeni Yol’un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç bugün (10 Ocak) Meclis’e dilekçe verilmesiyle başlayacak.

Partinin genel başkanıysa kurucular kurulunun toplanması ardından yarın belli olacak.

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