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Yaramazlara biraz batar!

Los Angeles, yangının ardından toksik kül akıntısı tehlikesiyle karşı karşıya

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde başlayan yağmurun yol açtığı çamur selinin, zehirli kül akıntısına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi öldü.


Toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak’ta çıkan yeni yangın, 8 bin 540 futbol sahası büyüklüğünde daha geniş bir alana yayıldı.

Bu arada kentte dün başlayan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde çamur seli oluştu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yağmurun yangından kalan molozların taşınmasına ve zehirli kül akıntısına neden olabileceği konusunda uyardı.

AP‘nin haberine göre Los Angeles’ın farklı bölgelerindeki yangınlar yüzde 90’ın üzerinde söndürüldü.

Haftalarca süren rüzgarlı ve kuru havanın ardından başlayan yağmurun itfaiyecilere yangının söndürülmesinde yardımcı olması bekleniyor.

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