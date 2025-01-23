Los Angeles yangını: Alevler 8 bin 540 futbol sahası kadar alana daha yayıldı

Orman yangınlarının devam ettiği ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangın çıktı. Alevler 3 bin hektardan (yaklaşık 8 bin 540 futbol sahası büyüklüğünde) daha fazla bir alanı küle çevirdi.

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Los Angeles’ta 7 Ocak sabahı Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangın, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılmış, yangın sonucunda bugüne kadar en az 28 kişi hayatını kaybetmişti.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı’nın (CAL FIRE) verdiği bilgiye göre göl çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevler 3 bin hektardan fazla alanı sardı. Bölgede 30 binden fazla kişi için tahliye emri verildi, 20 binden fazla kişiye de tahliye uyarısı yapıldı.

Hayati tehlike yaratan yangın nedeniyle bazı alanlar halkın erişimine kapatıldı.

Bugün, Palisades bölgesinde çıkan yangının yüzde 70’inin, Eaton’daki yangınınsa yüzde 95’inin kontrole alındığı duyuruldu.

İtfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığı andaki kadar kuvvetli olmadığını belirtti ve “Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak’taki açıklamasında ABD başkanı olarak ilk ziyaretini 24 Ocak’ta Güney Kaliforniya’ya yapacağını söylemişti.

Binlerce dönüm alanı küle çeviren yangının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.