Los Angeles yangını: 'En yüksek seviyede kırmızı bayrak' uyarısı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde hava kuruluğu ve düşük nem dolayısıyla devam eden yangınlar için ‘en yüksek seviye kırmızı bayrak’ uyarısı yapıldı.

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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin yayınladığı ‘kırmızı bayrak’ uyarısına göre Ventura ve Los Angeles’ın büyük kısmı yangın tehlikesinde.

Ventura ve Los Angeles’ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların hızının sahil bölgelerinde saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşabileceği ve nem oranınınsa yüzde 5-15 ortalamasında olduğu bildirildi.

Uyarıya göre bu hava koşulları bölgede başlayabilecek küçük çaplı yangınları güçlendirerek yayılmasını artırabilir.

Bu uyarı ülkeden ekimden bu yana verilen 5’inci ‘kırmızı bayrak’ uyarısı.

An itibarıyla yaklaşık 9 bin 500 hektarlık (yaklaşık 13 bin 305 futbol sahası) alana yayılan Palisades’teki yangın yüzde 61, yaklaşık 5 bin 500 hektarlık alana yayılan Eaton’daysa yüzde 87 oranında kontrole alınmış durumda.

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi öldü.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.