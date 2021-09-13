Litecoin, Walmart’ın ortaklık haberini yalanlamasının ardından çakıldı

ABD’li perakende devi Walmart, e-ticaret platformlarında Litecoin’le ödeme seçeneği sunulacağı iddialarını reddetti.

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Dünya basınında çıkan haberlerde Walmart’ın 1 Ekim’den itibaren e-ticaret platformlarında Litecoin’le ödeme seçeneği sunacağı iddia edilmişti.

Ortaklık iddiasının ardından Litecoin’in değeri 175 dolardan 235 dolara kadar sıçramıştı.

Walmart ise Litecoin ile böyle bir ortaklık kurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Walmart ayrıca haberin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili araştırma yaptıklarını kaydetti.



Kripto para piyasasının köklü coin’lerinden Litecoin’de dakikalar içinde ise kayıp yüzde 20’yi aştı ve fiyat 171 dolara kadar indi.