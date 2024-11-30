LinkedIn'de paylaşılan uzun gönderilerin çoğunu yapay zeka yazıyor

Yeni bir analiz, LinkedIn’de paylaşılan uzun İngilizce gönderilerin yarısından fazlasının yapay zeka tarafından üretildiğini ortaya çıkardı.

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Diğer sosyal medya platformlarının aksine profesyonel bir alan olarak gözüken LinkedIn, bir süredir ‘vasıfsız’ 1000 kelimelik polemiklerle, tatil fotoğraflarıyla ve ‘boş basmakalıp motivasyon sözleriyle’ dolu bir platform haline gelmişti.

The Guardian’dan Coco Khan LinkedIn’in ‘bayağılaşmasını’ irdelemişti.

LinkedIn artık tam bir sosyal ağ olarak kullanıldığını söyleyen Khan, platformun amacından şaştığına dikkat dikkat çekmişti:

“Artık kendi dili bile var. LinkedIn’de beş dakikadan fazla vakit geçirdiğinizde herkesin aynı şeyleri tekrarladığını göreceksiniz. Herkesin ‘sonuç verme konusunda kanıtlanmış bir geçmişi’ ve ‘çözümlere olan inancı’ var. Bazılarının da duygusal ve muhtemelen çok fazla bilgi veren hikayeleri.“

Euronews‘ın haberine göre yapay zeka tespit girişimi Originality AI tarafından WIRED’la paylaşılan yeni bir analiz, LinkedIn’deki kapsamlı İngilizce gönderilerin yüzde 54’ünden fazlasının muhtemelen yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Ocak 2018’den Ekim 2024’e kadar yayınlanan 100 kelimeden uzun 8 bin 795 LinkedIn gönderisi incelendi.

LinkedIn’de yapay zeka yazım araçlarının kullanımı ‘ihmal edilebilir’ düzeydeydi fakat 2023’ün başından bu yana bu gönderilerde büyük bir artış görüldü.

Originality CEO’su Jon Gillham, “Artış, ChatGPT çıktığında gerçekleşti” dedi.

LinkedIn’se sitede kaç gönderinin yapay zeka araçlarıyla yazıldığını veya düzenlendiğini takip etmediğini belirtiyor.