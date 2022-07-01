Kuzey Kore vaka artışında Güney’i suçladı: Virüs dolu balon gönderiyorlar

Kuzey Kore, ülkesinde artan Covid-19 vakalarından dolayı Güney Kore’yi suçladı. Kuzey Kore’nin iddiasına göre, Güney’den Kuzey’e balonlar aracılığıyla virüs gönderiliyor. Balonlara dokunanlara da virüs bulaşıyor.

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Kuzey Kore, uzun süre Covid-19 vakası açıklamamıştı. Ülke, ilk vakasını 12 Mayıs’ta doğruladı. Kuzey Kore’nin iddiasına göre, vaka artışlarından Güney Kore sorumlu.

Kuzey’in resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansı, nisan başlarında ülkenin doğusunda yer alan Kumgang’da ‘tanımlanamayan malzemelere’ dokunan sekiz yaşındaki bir asker ve beş yaşındaki bir çocuğun semptomlar gösterdiğini ve daha sonra bu kişilerin Covid-19 çıktığını söyledi. Haber ajansı, vatandaşları, bilinmeyen cisimlere dokunmama konusunda uyardı.

Bazı raporlara göre, Kuzey’den kaçıp Güney’e sığınan insanlar, Kuzey’e, balonlar aracılığıyla rejim karşıtı broşür ve insani yardım gönderiyor. Bu yöntem, sıkı korunan sınırı geçmek için tercih ediliyor. Kuzey Kore, aynı yöntemle virüs bulaştırıldığını iddia ediyor.

Uzmanlarsa iddiaya süpheyle yaklaşıyor. Seul’deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nde profesör olan Yang Moo-jin, “Virüsün nesneler aracılığıyla yayılma olasılığının oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, bilimsel olarak Kuzey Kore’nin iddiasına inanmak zor” dedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de, insanların, kontamine yüzeyler veya nesnelerle temas yoluyla enfekte olma riskinin genellikle düşük kabul edildiğini ancak bunun imkansız olmadığını söylüyor.