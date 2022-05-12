Kuzey Kore bu sefer Covid nedeniyle ‘kapandı’

Covid-19 pandemisi başladığından bu yana pozitif vaka bildirmeyen Kuzey Kore’de Omicron varyantı görüldü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kapanma kararı açıkladı.

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Bu gelişmeyle birlikte Kuzey Kore, ülkede ilk kez Covid-19 vakası görüldüğünü ilan etti. Bugün Kim Jong-un’un liderlik ettiği İşçi Partisi toplantısı sonrasında resmileşen kapanma kararıyla birlikte bölgeler arası geçişler engellendi. Ülke, bugüne kadar çeşitli ülkelerin yaptığı aşı yardımı tekliflerini kabul etmemiş ve sınırlarını kapalı tutmayı tercih etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore’den bugüne kadar bir vaka bildirimi gelmediğini ve aşılanan nüfusa dair resmi kayıt olmadığını açıkladı.