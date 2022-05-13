Kuzey Kore ilk kez Covid-19 kaynaklı ölümleri açıkladı

Covid-19 pandemisi başladığından bu yana virüsün ülkede yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore bugün ilk resmi ölümleri paylaştı.

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Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkede altı kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü iddia etti.

Ülkede, nisan sonundan bu yana Covid-19’un en bilinen belirtilerinden yüksek ateşi olan 350 bin kişiden 162 bin 200’ü sağlığına kavuşurken 187 bin 800’ü tecrit edildi.

Ülkede yalnızca dün 18 bin kişide yüksek ateş belirtisi görülürken bunlardan kaçının Covid-19 hastası olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

KCNA’nın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un dün acil salgın önleme merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldığı yazıldı. Kim’in burada yetkilileri, salgını önleyemedikleri için eleştirdiği kaydedildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, Kuzey Kore’nin salgınla mücadelesi için Pyongyang yönetiminin talebi durumunda tıbbi destek sağlanabileceğini açıkladı.

COVAX programını reddetmişti

Halkın Covid-19’a karşı aşılanmadığı ülkede büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nca (COVAX) teklif edilen milyonlarca dozluk aşıyı reddetmişti.

Kuzey Kore, dün ilk kez ülkede Omicron varyantının görüldüğünü kaydetmiş, Kim Jong-un kapanma kararı aldığını açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte ülkede ilk kez Covid-19 vakası görüldüğü ilan edilmişti.

Kapanma kararıyla birlikte bölgeler arası geçişler engellenmişti.