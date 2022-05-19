Birkaç gün öncesine kadar Covid-19 salgınının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore’de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.

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Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, son bir gün içinde 262 bin 270 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü. Böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 2 milyona yaklaştı.

Son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Kore’de, ölenlerin sayısı 63’e yükseldi.

Yüksek ateş belirtisi görülen kişilerden yaklaşık 1,2 milyonu sağlığına kavuşurken, 740 bin 160 kişi tecrit edildi.

Kuzey Kore, Covid-19 pandemisi başladığından bu yana virüsün ülkede yayılmadığını söylüyordu. Geçen hafta ülkede Omicron varyantı görülmüş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kapanma kararı açıklamıştı. Ardından ilk resmi ölümler paylaşılmıştı.

Ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nca (COVAX) teklif edilen milyonlarca dozluk aşıyı reddetmişti.

Halkın Covid-19’a karşı aşılanmadığı ülkede büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.