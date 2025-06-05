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Kurultay davasında 'görevsizlik' kararı: Dosya ağır cezaya gönderildi

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin davada ‘görevsizlik’ kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Fotoğraf: AA

Savcı tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 12 kişi hakkında iddianame düzenlemiş, sanıklara ‘oylamaya hile karıştırma’ suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemişti.


İddianameyi kabul eden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi 12 kişinin eylemlerinin ‘rüşvet suçu’ kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme ardından ‘görevsizlik’ kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İddianamede ceza istenenler arasında şunlar da var: Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş.

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