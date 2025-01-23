Kremlin'den ABD açıklaması: Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-Rusya ilişkileri hakkında “Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazır olmaya devam ediyoruz” dedi.

Dmitri Peskov. Fotoğraf: AA

Trump’ın Rusya’ya uygulayacağını ileri sürdüğü yeni yaptırım tehditlerine ilişkin Peskov, şunları söyledi: “Burada yeni bir unsur görmüyoruz. Trump, ilk başkanlık döneminde de yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanlarındandı. Bu yöntemleri seviyor.”

Diyaloğa açık olduklarını ve ABD’den gelen açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirten Kremlin Sözcüsü, şöyle konuştu: “Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazır olmaya devam ediyoruz. Bu tür bir diyalog Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında yaşanmıştı. Biz de henüz bu konuda gelişme olmasa da sinyaller bekliyoruz.”