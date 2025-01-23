Trump, Biden'a tepkili: Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti, kendini affetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk röportajında, selefi Joe Biden hakkında “Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması. Aslına bakarsanız, her şey onunla ilgiliydi yani para ona gitti” dedi.

Trump, 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından ilk röportajını Fox News kanalından Sean Hannity’ye verdi.

İç politikaların konuşulduğu röportajın ilk bölümü bugün yayınlandı.

Trump, 2020’deki seçimleri kaybetmese ABD’de enflasyonun ve Afganistan’daki çekilme krizinin olmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmayacağını savundu. ABD başkanı tüm bu olayların Joe Biden yönetiminin ‘zayıflığı’ndan kaynaklandığına işaret etti ve şöyle dedi:

“Bahsettiğim sorunların hepsi çözülebilir. Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik.”

Biden’ın, görevinin son günlerinde yakın çevresindeki birçok kişiyi ve aile üyelerini affetmesine tepki gösteren Trump, eski başkan hakkında şunları söyledi:

“Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması. Aslına bakarsanız, her şey onunla ilgiliydi yani para ona gitti.”

Los Angeles yangınının hala söndürülememiş olmasının eyaletin Demokrat yöneticilerinin beceriksizliğinden kaynaklandığını belirten Trump, “Los Angeles’a bir bakın, sanki nükleer bomba patlamış gibi” dedi.

ABD başkanı transların kadın sporlarına katılmasını yasaklayan düzenlemesiniyse şu sözlerle savundu:

“İnsanlar bir kadının boks ringinde bir erkek tarafından dövüldüğünü görmek istemiyorlar. Erkekleri başka şekillerde kadın sporlarında görmek istemiyorlar. Bir çocuğun erkek olarak evden çıkıp, iki gün sonra kız olarak geri dönmesini istemiyorlar. Bir ebeveyn bunu görmek istemez ve bunun mümkün olduğu eyaletler var.”

Çin’in TikTok üzerinden gözetleme yaptığını fikrine katılmayan Trump, bilgisayar ve telefon gibi çoğu teknolojik cihazın Çin’de üretildiğini hatırlattı ve endişe edilecekse bu alanlarda daha büyük risklerin olduğunu söyledi.

TikTok’u satın almak isteyen Amerikan şirketler olduğunu belirten Trump, bu konuda ilerleme sağlayacaklarını düşünüyor.