Kral Charles’tan William’a Galler Prensliği, Harry’ye sevgiler

Kral Charles büyük oğlu William’ın yeni unvanını resmi olarak açıkladığı konuşmasında küçük oğlu Harry’ye de sevgilerini gönderdi.

William (solda) babasının Galler Prensini unvanının yeni sahibi oldu. Fotoğraflar: Reuters

İngiltere’nin yeni kralı 3’üncü Charles, kraliyet ailesinin yeni unvanlarını açıkladı. Kendisinin 50 yıldır taşıdığı Galler Prensi unvanının artık büyük oğlu Prens William’a geçtiğini belirtti. Dolayısıyla Galler Prensesi olan gelini Cathrine ve oğlunun yeni rollerinin gereğini yerine getireceklerine inandığını söyledi.

Kral Charles, aynı konuşmada hayatlarını ABD’de kurma kararı alan ve İngiliz Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılan küçük oğlu Harry ve karısı Meghan’a da sevgilerini gönderdi.

Bu arada, Reuters’ın haberine göre, Galler Prensesi’ne yakın bir kaynak ‘Catherine’in tarihi sorumluluklarının farkında olduğunu ancak geleceğine kendi çizdiği yolda yürüyeceğini’