Konya’daki silahlı saldırı: Sanık Altun’a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya’da yedi kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’den yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Hasanköy Mahallesi’ndeki Enbiya Sokak’ta 30 Temmuz’da aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos’ta polis tarafından yakalanmıştı.

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