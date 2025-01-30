Konya'da çöken binayla ilgili bir gözaltı daha

Konya’da çökmesi nedeniyle iki kişinin öldüğü binaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

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Konya başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan alınan kişi binanın inşaatını yapanlardan Adnan T.

Şüphelinin işlemleri il emniyet müdürlüğünde sürüyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’ndeki yedi dükkan 14 daireden oluşan Taşoluk Apartmanı 24 Ocak’ta çökmüş, enkazdan üç kişi kurtarılmış, iki kişininse cansız bedenine ulaşılmıştı.

Soruşturmada altı kişi tutuklu.

O kişiler şunlar:

Balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F.

Eski kahvehaneci Kemal Ö

Dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P

İç mimar Tuncer D.

Balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D.



