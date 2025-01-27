Konya'da çöken bina: Altı şüpheli tutuklandı

Konya’da dört katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan altı şüpheli tutuklandı.

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Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak’ta çökmüş, enkazdan üç kişi kurtarılmış, iki kişi ölmüştü.

Soruşturmada ilk aşamada dört kişi gözaltına alınmıştı.

Olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı altıya yükseldi.

Altı şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklandı.

Tutuklanan kişiler şunlar:

Balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F.

Eski kahvehaneci Kemal Ö

Dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P.

İç mimar Tuncer D.

Balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D.

Şüphelilerden balıkçı dükkanını işleten Kazım F. ile eski kahvehaneci Kemal Ö’nün dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.