Konya'da enkaz altındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya’da çöken binada enkaz altındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün çöken dört katlı binanın enkazından üç kişi sağ çıkarılmış, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştı.

Enkaz altında olduğu düşünülen iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyordu.

Ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan kişi 23 yaşlarında bir kadın.

Diken‘e konuşan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan binanın çökmesine neden olan olasılıkları anlatmış, “Zemin kattaki duvarlar kaldırılmış” demişti.

Binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alınmıştı.