Konya'da çöken binayla ilgili dört gözaltı

Konya’da dört katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı.

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Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde binanın enkazından üç kişi sağ çıkarılmıştı.

Enkaz altındaki iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Diken‘e konuşan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan binanın çökmesine neden olan olasılıkları anlatmış, “Zemin kattaki duvarlar kaldırılmış” demişti.

Uzman bilirkişi heyeti ve savcılar eşliğinde olay yerinde inceleme ve araştırma işlemleri sürüyor.

Konya başsavcılığınca adli soruşturma için bir başsavcı vekili ile iki savcı görevlendirilmişti.