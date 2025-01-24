Konya'da dört katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Konya’nın Selçuklu ilçesinde dört katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor.

Fotoğraflar: AA

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde binanın 14 daire ve yedi dükkandan oluştuğu belirtiliyor.

İçeride mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD bölgeye 200 personelin sevk edildiğini, dokuz ilden ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.

Çevrede toplananlara “Sessiz olun” uyarısı yapılıyor.

‘İki kişi kurtuldu, içeride beş kişi daha olduğunu söylediler’

Konya Valisi İbrahim Akın iki kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulduğunu duyurdu ve şöyle dedi: “Olay henüz çok yeni, şu anki hedefimiz içeride olduğunu düşündüğümüz vatandaşlarımızı kurtarmak. Binanın hangi gerekçeyle çöktüğü incelemelerden sonra ortaya konulacaktır.

İçeriden çıkan iki kişiden aldığımız bilgiye göre ailelerinden beş kişi içeride. Binada başka oturan var mı, araştırıyoruz. Çalışmalar sürüyor.

Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bu tür afetlerden, kazalardan tüm milletimizi Cenab-ı Allah korusun diye dua ve temennide bulunuyorum.”

Konya’da üç katlı binanın çökme anı



📌Enkaz altında kalanlar varhttps://t.co/0nNGMDRFpQ pic.twitter.com/qSJRR0WfpK — Diken (@DikenComTr) January 24, 2025

Olaya ilişkin üç savcı görevlendirdi ve soruşturma başlatıldı.