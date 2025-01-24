Konya'da kaza: Üç ölü 33 yaralı

Konya’da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Ali Osman K. yönetimindeki kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde yol kenarına park edilen TIR’a çarptı.

Bu sırada Mehmet Bozkuş’un kullandığı Özkaymak firmasın yolcu otobüsü de arkadan kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Mehmet Bozkuş, yolcu Aliye Günay ve 16 yaşındaki eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu yaşamını yitirdi. Yaralanan 33 kişiyse kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar arasında biri antrenör beş eskrim sporcusu da var.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.