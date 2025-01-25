Konya'da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Konya’da dün akşam çöken binanın enkazından üç kişi sağ çıkarıldı.

Enkaz altındaki iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Konya Valiliği yaralı olarak hastaneye kaldırılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Diken‘e konuşan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan binanın çökmesine neden olan olasılıkları anlatmış, “Zemin kattaki duvarlar kaldırılmış” demişti.

Olay yerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya diğer iki kişiye ulaşmak için arama kurtarma köpeklerini de dahil ederek yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

‘Tabanda tutuşma var, çalışma koşullarını zorlaştırıyor’

Yerlikaya şöyle konuştu:

* Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer iki cana ulaşmak için de şu anda yoğun gayret gösteriyoruz. Durmuyoruz. Onlara da ulaşıncaya kadar durmayacağız.

* Enkaz altında kalanların beşi de Suriyeli. Dua edelim, bu vakitte siz de biz de sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. Üç can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım.

* Arama kurtarma köpekleri de enkazda. Zorlu çalışma devam ediyor. Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde enkaz olduğu için su da rahat şekilde oraya erişemiyor. Dolayısıyla alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarını da zorlaştırıyor.

* Biz burada nefes almakta zorlanırken orada arkadaşlarımız, arama kurtarmacı arkadaşlarımızın nasıl büyük bir fedakarlıkla, durmadan, duraksamadan çalıştığını de görüyoruz. Her birine minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Şu anda yerlerini tahmin ediyorlar. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili, arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da hastaneye kaldırılan yaralılara ilişkin şu bilgiyi verdi: “Genel durumları iyi, şuurları açık. Şu anda tetkikleri devam ediyor, filmleri çekiliyor. Detaylı incelemeler devam ediyor. Hayati tehlikeleri görünmüyor.”