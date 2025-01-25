Konya'da çöken bina: Ölü sayısı ikiye çıktı

Konya’da çöken binada enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı ikiye çıktı.

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Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün çöken dört katlı binanın enkazından üç kişi sağ çıkarılmış, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştı.

Enkaz altında olduğu düşünülen iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyordu.

Ekipler saatler önce bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Bu kişi 23 yaşlarında bir kadındı.

Çalışmalar sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı ikiye çıktı.

Diken‘e konuşan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan binanın çökmesine neden olan olasılıkları anlatmış, “Zemin kattaki duvarlar kaldırılmış” demişti.

Binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

Enkaz altında toplam beş kişi olduğu düşünülüyordu.