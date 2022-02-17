Karma komisyondan HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof.Dr.Naci İnci tarafından görevden alınan, sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da dersleri kapatılarak ders vermeleri engellenen dört Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün yaptıkları duyuruyla engellenen derslerini aynı şekilde vermeye devam edeceklerini açıkladılar.