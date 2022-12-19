Kocaeli’de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye atılan tokadı protesto eden aralarında HDP Kocaeli il eş başkanlarının da olduğu altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Twitter / Cihat Polat (@cihatpolatr)

HDP’nin İstanbul Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için 18 Aralık’Ta düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı. Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almış ve sonra serbest bırakmıştı.

Bugün Kadıköy’de duruma tepki göstermek için bir araya gelen HDP’liler yine polis engeliyle karşılaşmış, partinin eş genel başkanı Mithat Sancar ve beraberindekiler ablukaya alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Encü’ye atılan tokadı bu akşam İzmit İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklamasıyla protesto etmek isteyen aralarında HDP Kocaeli il eş başkanları Şahabettin Işık ve Aynur Santos ile il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bulunan siyasi parti üyeleri, HDP İl Örgütü binasından çıkararak açıklamanın yapılacağı anıt önüne doğru yürüyüşe geçti.

Engellere rağmen yürüyüşe geçen kitle açıklamanın yapılacağı alana varmadan polis tarafından durduruldu. Aralarında HDP İl Eşbaşkanları Şahabettin Işık ile Aynur Santos, HDP Darıca ilçe Eşbaşkanı İdris Ay, Ali Akbal, Alattin Artuer ve Necati Altıtoprak gözaltına alındı.

Gözaltı araçlarına konulanların nereye götürüldüğü öğrenilemedi.