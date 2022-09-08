Kızılbük’ü talan eden Sinpaş’a Danıştay’dan ret: ‘Hukuka aykırılığı tescillendi’

Danıştay, Sinpaş ve Kızılbük G.Y.O.’nun Muğla Marmaris’teki doğayı talan eden devremülk projesine ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

Fotoğraf: Diken

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Kızılkum’daki otel-devremülk projesi için Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce alınan ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmıştı. Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi hayeti, devasa tesis için yürütülen çalışmaların milli parkı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiği belirlemişti.

Mahkeme de geçen ay ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Bunun üzerine şirket Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sinpaş ve Kızılbük temyiz yoluna gitmişti. İdare mahkemesinin kararının bozulmasının yanı sıra yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.

Sinpaş çalışmaları Danıştay kararına kadar durduracağını açıklasa da mahkemeyi takmadan inşaata devam etmişti.

Danıştay 6’ncı Dairesi, bugünkü kararla yürütmenin durdurulması isteğini oybirliğiyle reddetti.

Karar, bir yılı aşkın süredir mücadele eden çevre aktivistleri tarafından sevinçle karşılandı.

Davacılar arasında yer alan Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi Sözcüsü Ufuk Beytekin şöyle konuştu: “ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanana kadar, alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar Kızılkum’daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuka aykırı davranış olduğu tescil edilmiş oldu.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.