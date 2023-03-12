Kızılay yöneticisi, Karamollaoğlu’nu yaşı üzerinden hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu’nu hedef alan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Elliatı, “Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Birgün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz” dedi.

Temel Karamollaoğlu, dün katıldığı TV5 programında Kızılay’ın çadır ve gıda malzemesi satmasını eleştirerek şunları kaydetmişti: “Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem.”

Karamollaoğlu’nun bu sözlerini alıntılayan Kızılay genel sekreter yardımcısı, şu sözleri sarf etti: “Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Birgün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin.”

AKP’nin eski Beykoz Belediye Meclis üyesi de olan Murat Ellialtı’nın kardeşi Hurşit Ellialtı, Kızılay’ın Gayrimenkul Bakım A.Ş isimli şirketine genel müdür yapıldığı ortaya çıkmıştı.