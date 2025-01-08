Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kızılay başkanı: Her ile bir aşevi ve sosyal market açmak istiyoruz

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz” dedi.

Fatma Meriç Yılmaz. Fotoğraf: AA

Yılmaz, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi’nin açılışında aşevinin hizmete başlamasından duyduğu mutluluğu belirtti.


Türkiye genelinde sabit aşevi sayısının bugün 45’e çıktığını vurgulayan Yılmaz şunları söyledi:

* Kızılay olarak 2025 stratejik plan çalışmamızda sosyal hizmetlerde iki alanı çok daha güçlü hale getirme hedefimiz var. 

* Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz. Çünkü aşevleri ve sosyal marketler, aynı zamanda adresi bilinen sabit hizmet noktaları haline geliyor.

* Bu hizmet noktaları sadece afet dönemlerinde değil, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmenin vesilesi oluyor.

* Aşevleri sadece ekmeğe, yemeğe ulaşamayan insanlar için değil, ‘ihtiyaç sahipleri’ derken biz, aslında bunlardan bahsetmiyoruz. Demografik olarak yaşlanan bir ülkeyiz.

* Çok kıymetli büyüklerimiz var, bazıları evlerinde tek başına yaşıyor. Çocukları başka illere gitmiş, aslında imkanları çok fazla ama anne babasının yanında durma imkanını bulamıyor.

* Bir taraftan engelli popülasyonumuz var, malzeme de olsa kalkıp o yemeği pişiremeyecek olan. Aşevlerini sıcak yemek ulaşması gereken kişilere ulaşabilmenin çok önemli bir yolu olarak görüyorum.

Kızılay, Türk Eczacıları Birliği’ne de çadır satmış: Tanesi 140 bin lira

Haluk Levent: İşlem kanuni, Kızılay çadırlarını bölgeye gönderdik

Kerem Kınık, Kızılay başkanlığından istifa etti

Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı

TBB, Kızılay hakkında suç duyurusunda bulundu

SON HABERLER

Polis Şeyda Yılmaz’ın katiline dört ceza birden

İstanbul’da polis Şeyda Yılmaz’ı katleden Yunus Emre Geçti’ye dört ceza birden verildi. 26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Geçti, 22 Eylül’de Ümraniye’de ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan yakalandıktan sonra firar etmiş, yeniden yakalanınca 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı kendi silahıyla vurup öldürmüştü. Çatışmada polis memuru K.H.S. ve Geçti’in annesi P.G. de yaralanmıştı. DHA‘nın haberine göre Geçti’ye dört ceza […]