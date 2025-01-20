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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu'ndan Aydın'a destek: Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize izin vermeyeceğiz

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a destek verdi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili paylaşımı nedeniyle Aydın hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aydın Çağlayan Adliyesi’ndeki ifadesinden sonra, adli kontrol şartıyla hakimliğe sevkedildi.


Kılıçdaroğlu soruşturmaya tepki gösterdi:

“Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez; ülkemiz adına doğru bildiklerini söylemeye devam eder. Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize asla izin vermeyeceğiz. Gençlik kolları genel başkanımızın yanındayım.”

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