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Yaramazlara biraz batar!

Kevin Spacey bağımsız bir yapımla sinemaya dönüyor

Hakkındaki cinsel suç davaları nedeniyle uzun süredir film çekmeyen oyuncu ‘Control‘ (Kontrol) adlı bağımsız bir yapımda ‘sesiyle‘ rol alacak.

Kevin Spacey’in hakkında açılan çok sayıdaki cinsel suç davasından biri bu ayın başında düşmüştü

Variety’nin özel haberine göre, Britanyalı Cupsogue Pictures’ın çekeceği film, başbakanla ilişkiye giren Britanyalı bakan Stella Simmons’ın hikayesini anlatıyor.


Bakan Simmons, sürücüsüz arabasıyla eve giderken, aracının, ilişkisini bilen biri tarafından kaçırıldığını fark eder. Londra sokaklarında giden arabanın içinde gerilimli bir macera başlar.

Filmde, Bakan Stella Simmons’ı Lauren Metcalfe, başbakanı Mark Hampton canlandırıyor. Kevin Spacey’nin rolünü tahmin ettiniz, o da ‘arabayı kaçıran gizemli ‘ses’in sahibi.

Çekimler önümüzdeki yılın ilk haftalarında başlayacak.

Control’de gizli bir ilişki yaşayan iki politikacıyı Lauren Metcalfe (solda) ve Mark Hampton canlandırıyor. Fotoğraf: IMDB

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