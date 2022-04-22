Kaşıkçı davasının devri sonrası Suudiler Türk ürünlerine boykotu kaldırıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin davanın devrinin ardından Suudi Arabistan, 2020 yılından beri Türkiye ürünlerine uyguladığı örtülü yasakları kaldırma kararı verdi.

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Dünya Gazetesi’nden İmam Güneş’in haberine göre, Suudi Arabistan yönetiminin Ramazan Bayramı’ndan sonra bu konuda yeni bir adım atması bekleniyor.

Haberde ayrıca THY’nin Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracağı aktarılıyor.

İhracatçılar ilişkilerin yumuşaması sonrası Suudi Arabistan’a 12 aylık periyotta 3 milyar dolarlık ihracat ihtimalini dile getiriyor. Daha önce bu alanda rekor 2,7 milyar dolardı.

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.